Schleswig-Holstein: Fußballmannschaft verfolgt Dieb und übergibt ihn an Polizei

Hohenlockstedt. Eine ganze Fußballmannschaft hat in Hohenlockstedt im Kreis Steinburg einen mutmaßlichen Dieb verfolgt und gestellt. Der Trainer hatte in der Umkleidekabine einen fremden Mann entdeckt, der sich in der Umkleidekabine an einer Sporttasche zu schaffen machte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Daraufhin schubste der Tatverdächtige den Trainer beiseite und ergriff die Flucht. Die komplette Mannschaft, die sich gerade auf dem Platz warmlief, nahm die Verfolgung auf.

Fußballmannschaft hält Dieb fest, bis Polizei eintrifft

Sie hielt den 31-Jährigen fest, bis die Polizei eintraf. Die stellte bei dem Mann, der selbst aus Hohenlockstedt stammt, bei dem Vorfall am Sonntag neben Kopfhörern, die er den Angaben nach aus der Umkleidekabine mitgehen lassen wollte, auch weitere Gegenstände vorerst sicher.

Den 31-Jährigen erwartet jetzt ein Verfahren wegen räuberischen Diebstahls.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schleswig-Holstein