Brand in Flensburg: Frau und kleiner Junge (4) sterben in dem Feuer

Bei dem verheerenden Feuer in Flensburg sind ein Erwachsener und ein Kind ums Leben gekommen.

Feuerwehr Schleswig-Holstein Frau und kleiner Junge (4) sterben bei Brand in Flensburg

Flensburg. Es ist eine schreckliche Tragödie: Bei dem Brand des Mehrfamilienhauses in Flensburg sind eine Frau und ein vierjähriger Junge gestorben. Das teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Die Identität der Frau sei noch nicht abschließend geklärt. Von den neun Verletzten befinden sich sieben noch im Krankenhaus.

Es handele sich überwiegend um Verletzungen, die sich die Bewohner des Hauses zugezogen hätten, als sie auf der Flucht vor dem Feuer aus den Fenstern sprangen. Die Ursache des Brandes ist bislang unklar. „Es liegen keine Hinweise auf Fremdverschulden oder ein fremdenfeindliches Motiv vor“, teilte die Polizei mit.

Frau und kleiner Junge (4) sterben bei Brand in Flensburg

Anwohner der Harrisleer Straße halfen laut Polizei bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte bei der Rettung der Hausbewohner, indem sie Matratzen und einen Container vor das Haus trugen. Die vom Feuer eingeschlossenen Menschen hätten darauf springen können.

Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) zeigte sich am Morgen nach dem Brand tief geschockt. „Es ist eine furchtbare Tragödie, der zwei Menschen, davon ein Kind, zum Opfer gefallen sind“, sagte sie. „Meine Gedanken sind bei den Angehörigen der Toten und bei den Verletzten, die sich noch aus dem Haus retten konnten.“ Die Ministerin wollte am Freitagvormittag zum Brandort kommen, um dort ein Statement abzugeben.

Zwei Tote bei Brand in Flensburg: Dachgeschoss drohte einzustürzen

Der Brand war den Angaben der Feuerwehr und der Stadt Flensburg zufolge kurz vor 17.00 Uhr ausgebrochen und hatte sich schnell ausgebreitet. Zu Beginn des Einsatzes sei die Lage relativ unübersichtlich gewesen, sagte Litzkow weiter. Das habe vor allem daran gelegen, dass auf den Straßen sowohl Anwohner als auch Schaulustige standen.

Die Polizei appellierte an die Bevölkerung, keine Videos des Feuers in sozialen Medien zu teilen. „Es sind Menschen betroffen, die natürlich trauern“, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstagabend. Ersten Erkenntnissen zufolge hätten Gaffer von dem brennenden Haus Videos gefertigt und im Internet geteilt. „Strafrechtliche Prüfungen wurden eingeleitet." Eine aktive Behinderung von Rettungskräften sei bislang nicht bekannt, werde aber ebenfalls geprüft.

Brand in Flensburg: Bürgermeister verurteilt Gaffer-Videos

Flensburgs Oberbürgermeister Fabian Geyer (parteilos) verurteilte die bereits im Netz veröffentlichtenVideos scharf. „Wir haben zum Teil die Bilder gesehen, die im Netz kursieren“, sagte er in der Nähe des Brandortes. „Man ist da ja gefangen in den Gefühlen zwischen Unverständnis, Wut, Zorn, Sprachlosigkeit, dass Menschen (...), wenn andere um ihr Leben kämpfen (...) Freude daran haben das zu filmen und ins Netz zu stellen.“ Das habe nichts damit zu tun, wie eine zivilisierte Gesellschaft sich zu benehmen habe. Es sei intolerabel.

Erschwert wurde die Arbeit der Feuerwehr zudem durch ein einstürzendes Treppenhaus. „Die Trupps, die zur Menschenrettung beziehungsweise Brandbekämpfung vorgegangen sind, mussten nach kurzer Zeit den Innenangriff einstellen, weil der Treppenraum eingestürzt beziehungsweise nicht mehr begehbar war“, sagte Litzkow dem Schleswig-Holstein-Magazin des Norddeutschen Rundfunks (NDR). Zudem drohte nach Angaben der Stadt das Dachgeschoss des Gebäudes einzustürzen.

Einige konnten sich nur durch Sprünge aus den Fenstern retten

Der Kampf gegen das Feuer sei deshalb nur noch über Leitern und Drehleitern möglich gewesen. Zwischenzeitlich seien 13 Rettungswagen am Einsatzort gewesen. Das „Flensburger Tageblatt“ berichtete dazu: „Einige konnten sich und ihre Kinder nur durch Sprünge aus den Fenstern retten.“ Vor dem Gebäude lagen unter den Fenstern am Abend aufeinandergestapelte Matratzen.

Zunächst war in Medien die Rede davon gewesen, dass bis zu 25 Menschen durch den Brand verletzt worden sein könnten. Die Regionalleitstelle Nord hatte die Anwohner im Bereich Neustadt/Klues wegen des Großbrandes gebeten, ihre Türen und Fenster geschlossen zu halten. Zudem wurden sie gebeten, sich nicht in unmittelbarer Nähe zum Einsatzort in der Harrisleer Straße aufzuhalten, um die Arbeit der Einsatzkräfte nicht zu behindern.

Feuerwehr: Mehrere Notfallseelsorger im Einsatz

Wo genau das Feuer ausgebrochen war, konnte der Einsatzleiter der Feuerwehr noch nicht sagen. „Ab dem ersten Geschoss bis oben stand es im Vollbrand als wir eintrafen.“ Das Haus sei definitiv nicht mehr bewohnbar. Die Anwohner wurden am Abend betreut und es wurden Notunterkünfte für sie gesucht. Auch mehrere Notfallseelsorger waren am Brandsatz. Zur Brandursache war zunächst nichts bekannt.

