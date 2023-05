Bank in Itzehoe überfallen – Polizei sucht „stark riechenden“ Räuber

Am Mittwochmorgen wurde in Itzehoe eine Volksbank-Filiale überfallen (Symbolbild).

Itzehoe. Ein Unbekannter hat am Mittwochmorgen eine Bank in Itzehoe (Kreis Steinburg) überfallen. Der Mann habe einen Bankmitarbeiter der Filiale am Ostlandplatz mit einem Messer bedroht und sei mit einer größeren Menge Bargeld in einem Stoffbeutel entkommen, sagte Polizeisprecherin Astrid Heidorn.

Heute Morgen gegen 7:30 Uhr kam es am Ostlandplatz in #Itzehoe zu einer #Bedrohung eines Bankmitarbeiters durch einen Mann mit einem Messer. Es wurde eine größere Menge Bargeld entwendet. Wir fahnden nach dem Täter und berichten hier nach. Mehr Infos: https://t.co/DlNh4tdgEB pic.twitter.com/ruP7j24w5T — Polizei SH (@SH_Polizei) May 3, 2023

Banküberfall in Itzehoe – Polizeifahndung läuft

Die Fahndung nach dem etwa 50-Jährigen laufe. Der Mann habe einen blauen Anorak, eine helle Hose und braune Sneaker mit heller Sohle getragen. Zudem soll er mit polnischem Akzent gesprochen und stark nach Rauch gerochen haben.

