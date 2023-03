Gefährlichkeit von Ibrahim A. falsch eingeschätzt?

Kiel. Das Verhalten des mutmaßlichen Messerstechers von Brokstedt in der Untersuchungshaft in Neumünster ist am Mittwoch Thema im Innen- und Rechtsausschusses gewesen. Auf Antrag des Abgeordneten Niclas Dürbrook (SPD) nahm die Landesregierung dabei auch Stellung zu einem Bericht in der Mitgliederzeitschrift der GdP Regionalgruppe Strafvollzug.

Das Fazit von SPD-Innenpolitiker Niclas Dürbrook am Mittwoch nach der Sitzung des Innen- und Rechtsausschusses, die nicht-öffentlich war: „Das ist ein furchtbar anstrengender Gefangener.“

Justizvollzugskräfte der Untersuchungshaftanstalt Neumünster berichten von Bedrohungen

Wie berichtet, soll der mutmaßlicher Angreifer von Brokstedt „alle Gefangenen gegen sich aufgebracht" haben. So berichten Justizvollzugskräfte der Untersuchungshaftanstalt Neumünster in Gesprächen mit der Polizeigewerkschaft GdP von Beschimpfungen und Bedrohungen, die „Ibrahim A. regelmäßig täglich ausspricht – begleitet von entsprechenden Gesten“.

Bernd Buchholz: Gibt Anhaltspunkte für falsche Einschätzung durch die Anstaltsleitung

Der FDP-Innenpolitiker Bernd Buchholz betonte am Rande der Sitzung, es gebe Anhaltspunkte für eine falsche Einschätzung der Gefährlichkeit des Mannes durch die Anstaltsleitung. Zuvor hatte Justizstaatssekretär Otto Carstens (CDU) den Abgeordneten in nicht-öffentlicher Sitzung über das Verhalten von Ibrahim A. in Neumünster berichtet.

Ibrahim A. wird vorgeworfen, mit einem Messer auf Fahrgäste in einer viel befahrenen Regionalbahn von Kiel nach Hamburg losgegangen zu sein. Zwei junge Menschen starben, vier wurden schwerverletzt.

