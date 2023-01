Flensburg: 28-Jähriger erstochen: Verdächtiger in Frankreich gefasst

Nach einem Tötungsdelikt in Flensburg wurde ein 23-Jähriger Verdächtiger am Mittwoch in Frankreich gefasst (Symbolbild).

Flensburg. Am Mittwoch wurde in Frankreich ein Mann festgenommen, der in Verdacht steht, am 19. Dezember in Flensburg einen 28-Jährigen mit einem Messerstich lebensgefährlich verletzt und damit letztendlich auch seinen Tod verschuldet zu haben. Wie die Polizei Flensburg mitteilt, war der 23-Jährige seit der Tat auf der Flucht und wurde mit einem internationalen Haftbefehl gesucht, der am Mittwoch in Lille vollstreckt werden konnte. Ein Auslieferungsverfahren wird eingeleitet.

28-Jähriger erstochen: Vorausgegangen war ein Streit

Laut den Erkenntnissen der Polizei war es am 19. Dezember in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses, in der sich mehrere Personen aufgehalten haben, zu einem Streit zwischen dem 28-Jährigen und einem weiteren Mann gekommen. Im Laufe der Auseinandersetzung erlitt der junge Mann eine lebensbedrohliche Stichverletzung. Er musste notoperiert werden. Doch die Ärzte konnten ihn nicht mehr retten. Er starb zwei Tage nach der Tat im Krankenhaus.

Der mutmaßliche Täter entfernte sich nach dem Vorfall aus der Wohnung. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Mann mit zahlreichen Streifenwagen verlief ohne Erfolg. Die Hintergründe der Tat sind noch offen.

