Lübeck: Schlägerei um Tisch in Kneipe – Polizei muss eingreifen

In einer Gaststätte in der Lübecker Innenstadt sind zwei Männer verletzt worden. Einer von ihnen wollte nur den Streit schlichten.

Lübeck. Zwei Männer im Alter von 33 und 44 Jahren sind bei einer Auseinandersetzung in einer Gaststätte in der Lübecker Innenstadt verletzt worden. Polizeiangaben vom Freitag zufolge war der 33-Jährige am Donnerstagabend mit einer Gruppe von Gästen in einen Streit vermutlich um einen Tisch geraten. Drei Männer im Alter von 21, 22 und 30 Jahren stehen im Tatverdacht, dabei auf den Mann eingeschlagen zu haben. Der 44-Jährige habe versucht den Streit zu schlichten und sei dabei auf den Boden geschubst worden.

Schlägerei um einen Tisch: Zwei Männer in Gewahrsam genommen

Laut Polizei trafen die Einsatzkräfte die Tatverdächtigen kurz nach der Auseinandersetzung stark alkoholisiert an. Der 21-Jährige gab an, im Streit um den Tisch von einem Unbekannten ebenfalls beleidigt und geschlagen worden zu sein. Bei einem auf die Befragung folgenden Platzverweis weigerte sich der 30-Jährige und wurde deswegen in Gewahrsam genommen.

Die beiden Jüngeren seien kurz darauf erneut im Streit mit einer weiteren Gruppe entdeckt worden, wobei der eine einen Schlagstock bereithielt. Dieser wurde beschlagnahmt. Der 21-Jährige kam zur Ausnüchterung dann ebenfalls ins Gewahrsam. Unter anderem wegen des Verdachts auf gefährliche Körperverletzung und Bedrohung wurden laut Polizei Strafverfahren eingeleitet.

