Mann entblößt sich im Zug – zwei Festnahmen in einer Nacht

Der 55-jährige Exhibitionist belästigte Fahrgäste in der Bahn, beide Male war er betrunken. Bundespolizei nimmt ihn in Lübeck fest.

Der Exhibitionist ist in der Nacht zum Dienstag gleich zweimal in Lübeck festgenommen worden (Symbolbild).

Lübeck. Gleich zweimal in einer Nacht hat die Bundespolizei in Lübeck einen 55 Jahre alten Mann festgenommen, der sich vor anderen Fahrgästen in Zügen entblößt hatte. Beide Male war der Mann betrunken, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Das erste Mal sei er am späten Montagabend in einem Zug nach Travemünde im Lübecker Hauptbahnhof aufgefallen.

Lübeck: Mann entblößt sich gleich zweimal in einer Nacht im Zug

Dort sprach der 55-Jährige mehrere Frauen an, entblößte sein Geschlechtsteil und berührte es, wie es weiter hieß. In Travemünde nahmen die Beamten den Mann mit zur Lübecker Wache, stellten eine Strafanzeige und entließen ihn wieder.

Wenige Stunden später wurde der Mann den Angaben zufolge erneut auffällig. Dieses Mal habe er sich in einem Zug von Hamburg nach Lübeck zwei Frauen und einem Mann gegenüber gesetzt und sich erneut entblößt und berührt.

Eine zufällig in dem Zug mitfahrende Beamtin der Bundespolizei habe den 55-Jährigen vorübergehend festgenommen und ihren Kollegen auf der Wache in Lübeck übergeben, sagte ein Polizeisprecher. Dort wurde eine zweite Strafanzeige gestellt. Da keine Haftgründe vorlagen, wurde der 55-Jährige den Angaben zufolge entlassen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schleswig-Holstein