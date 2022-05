Ostsee: Feuer auf dem Traditionsschiff "Stadt Kiel"

In einem Lagerraum des Schiffes war am Freitag ein Feuer ausgebrochen. Die Besatzung und 30 Gäste blieben unverletzt.

Die Feuerwehr löschte das Feuer in einem Lagerraum des Traditionsschiffes "Stadt Kiel" (Symbolbild)

Kiel. Auf dem Traditionsschiff "Stadt Kiel" ist am Freitag auf der Kieler Förde ein Feuer ausgebrochen. 30 Gäste und die Besatzung konnten das Schiff unverletzt verlassen, nachdem es an der Reventloubrücke festgemacht hatte, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Einsatzkräfte löschten den Brand in einem Lagerraum unter Deck.

Im Einsatz war auch der Rettungsdienst und die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS). Zur Höhe des Schadens lagen zunächst keine Angaben vor. Das 1934 gebaute Salonmotorschiff gilt seit 1994 als technisches Kulturdenkmal. Eingesetzt wird die gut 28 Meter lange "Stadt Kiel" für Gästefahrten auf Förde und Ostsee.

