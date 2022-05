Die Seenotretter rettete am Sonnabend vor Sylt zwei Menschen auf einem Motorboot (Symbolbild).

Sylt Boot in Seenot vor List: Zwei Menschen gerettet

Hamburg. Wegen eines Wassereinbruches auf ihrem Boot mussten zwei Menschen von der Nordsee gerettet werden. Das Motorboot war am Samstagabend rund vier Kilometer vom Sylter Küstenort List entfernt in Seenot geraten, wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) am Sonntag mitteilte. Als die Helfer das Boot erreichten, stand das Wasser bereits 60 Zentimeter hoch, die Besatzung konnte nicht mehr verhindern, dass mehr Wasser eindrang. Verletzt wurde niemand.

Seenotretter der DGzRS schleppten das Boot ab und pumpten anschließend mit einer Spezialpumpe das Wasser ab. Später stellte sich heraus, dass das Wasser über einen defekten Wärmetauscher am Bordmotor eingedrungen war.

