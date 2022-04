Strecke Flensburg–Hamburg: Frau von Intercity erfasst und getötet

Ein Streifenwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle: Eine Frau wurde am Bahnhof Tarp von einem Zug erfasst und getötet (Symbolbild).

Flensburg. Eine 83-jährige Frau ist am Dienstag im Kreis Schleswig-Flensburg auf einem Bahnübergang von einem Zug erfasst und getötet worden. Nach ersten Ermittlungen wollte die Frau am Nachmittag die Gleise an dem Übergang direkt am Bahnhof von Tarp überqueren, als sie vom Intercity Kopenhagen–Hamburg erfasst wurde, wie ein Sprecher der Polizei Flensburg sagte.

Wie genau es zu dem Unfall kam, sei noch nicht geklärt. Die Bahnstrecke Flensburg-Hamburg war laut Polizei nach dem Unfall stundenlang gesperrt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schleswig-Holstein