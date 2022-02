Schleswig-Holstein - Warnstreik: In diesen Städten fahren keine Busse

Kiel. In Schleswig-Holstein sind am Dienstag viele Busse in den Depots geblieben. Grund ist ein ganztägiger Warnstreik, zu dem die Gewerkschaft Ver.di die Fahrer im öffentlichen Nahverkehr von Neumünster, Kiel, Lübeck und Flensburg aufgerufen hat. Die Resonanz sei gut, sagte Ver.di-Verhandlungsführer Karl-Heinz Pliete am frühen Morgen. Nur in Flensburg und Lübeck seien einige Busse unterwegs. In der Tarifverhandlung am Donnerstag hatte es keine Einigung gegeben.

Ver.di fordert 1,50 Euro mehr die Stunde

Die Arbeitgeber im öffentlichen Personennahverkehr der vier genannten Städte haben nach eigenen Angaben eine Corona-Sonderprämie von 600 Euro netto für 2022 und eine Erhöhung der Entgelte um 1,5 Prozent ab 1. Januar 2023 angeboten. Ver.di verlangt eine Anhebung der Löhne und Gehälter um 1,50 Euro pro Stunde rückwirkend zum 1. Januar 2022. Aus Sicht der Arbeitgeber ist diese Forderung deutlich zu hoch.

Die Buslinien der Autokraft und der Verkehrsbetriebe Kreis Plön sind Ver.di zufolge von dem Warnstreik nicht betroffen. Die Tarifverhandlungen sollen am Montag nächster Woche fortgesetzt werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schleswig-Holstein