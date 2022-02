KZ Stutthof - Überlebender: Es roch nach verbranntem Fleisch

94-Jähriger erinnert sich im Prozess gegen die angeklagte KZ-Sekretärin Irmgard F. an Hinrichtungen im KZ und nennt grausige Details.

Itzehoe. Ein Überlebender des Konzentrationslagers Stutthof hat im Prozess gegen eine ehemalige Sekretärin der Lagerkommandantur von sadistischen Grausamkeiten berichtet. Abraham Koryski (94), der am Dienstag per Video aus Israel zugeschaltet wurde, sagte, er sei als Jugendlicher von September 1944 bis Ende Januar 1945 in dem Lager bei Danzig inhaftiert gewesen.

Gleich bei der Ankunft habe er einen Geruch nach verbranntem Fleisch wahrgenommen. "Ihr werdet zu diesem Geruch werden", habe das Wachpersonal gesagt. Es habe von Anfang an Prügel gegeben. Mehrfach habe er Hinrichtungen beobachtet, sagte der 94-Jährige.

KZ Stutthof: Die meisten sind verhungert

Die angeklagte KZ-Sekretärin Irmgard F. soll von Juni 1943 bis April 1945 als Zivilangestellte in der Kommandantur des deutschen Konzentrationslagers gearbeitet haben. Die Staatsanwaltschaft wirft der 96-Jährigen vor, durch ihre Schreibarbeit Beihilfe zum systematischen Mord an mehr als 11.000 Gefangenen geleistet zu haben.

Die meisten Häftlinge seien verhungert, sagte Koryski. Jeder Tag habe damit begonnen, die Leichen der in der Nacht Gestorbenen aus der Baracke zu schaffen. Es seien aber auch Menschen vergast oder Opfer sadistischer Aktionen geworden. Er habe gesehen, wie der Lagerälteste – ein Häftling im Dienste der SS – einen Gefangenen von seinem Hund zerfleischen ließ.

