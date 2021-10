Notfälle Fliegerbombe in Kiel gefunden: Entschärfung am Dienstag

Kiel. Munitionsexperten haben am Kieler Stadtrand eine US-amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg identifiziert.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatten Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes am Donnerstag bei der Auswertung von Luftbildern die 500-Kilo-Bombe in der Siedlung Oppendorf entdeckt. Sie soll am Dienstagvormittag entschärft werden. Dafür müssen rund 2000 Menschen aus Kiel und dem angrenzenden Schönkirchen ihre Häuser verlassen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schleswig-Holstein