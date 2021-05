Beziehungstat Nach Bluttat in Dänischenhagen: Dritte Leiche in Kiel

Lesedauer: 2 Minuten

Gegen 16.15 Uhr verlassen Polizisten das Brauereiviertel in Kiel.

Polizisten untersuchen das Haus, in dem die beiden Toten gefunden wurden.

Polizei und Feuerwehr am Rosenweg.

Ermittler der Polizei am Rosenweg in Dänischenhagen.

In einem Haus am Rosenweg wurden zwei Tote entdeckt.

Einsatzkräfte der Polizei sperren die Zuwegung zum Rosenweg in Dänischenhagen ab, in dem Schüsse stattgefunden haben sollen.

Polizisten vor dem Haus in Dänsichenhagen, in dem die Leichen eines Mannes und einer Frau gefunden wurden.

Polizisten eines SEK betreten ein Gebäude im Brauereiviertel der Stadt. Nach den Schüssen in Dänischenhagen (Kreis Rendsburg-Eckernförde) hat die Polizei auch das Brauereiviertel in Kiel abgeriegelt.

Polizisten in Schutzausrüstung stehen im Kieler Brauereiviertel auf der Straße.

Kamerateams beobachten den Polizeieinsatz im Brauereiviertel der Stadt. Nach den Schüssen in Dänischenhagen (Kreis Rendsburg-Eckernförde) hat die Polizei auch das Brauereiviertel in Kiel abgeriegelt. Dort soll ein weißer SUV, der möglicherweise dem Täter zugeordnet werden kann, gesehen worden sein.

Passanten beobachten den Polizeieinsatz im Brauereiviertel der Stadt. Nach den Schüssen in Dänischenhagen (Kreis Rendsburg-Eckernförde) hat die Polizei auch das Brauereiviertel in Kiel abgeriegelt. Dort soll ein weißer SUV, der möglicherweise dem Täter zugeordnet werden kann, gesehen worden sein.

Polizisten bereiten sich vor einem Gebäude im Brauereiviertel der Stadt auf ihren Einsatz vor. Nach den Schüssen in Dänischenhagen (Kreis Rendsburg-Eckernförde) hat die Polizei auch das Brauereiviertel in Kiel abgeriegelt.

47-Jähriger soll am Mittwoch zunächst zwei Menschen getötet haben. In der Nacht entdeckten die Ermittler einen weiteren Toten in Kiel.