Itzehoe. Beim Zusammenstoß zweier Autos in einer Kurve sind in Itzehoe fünf Menschen teils schwer verletzt worden. Die zwei Schwerverletzten und drei Mittelschwerverletzten sind nach dem Unfall am Sonnabendnachmittag in umliegende Krankenhäuser gebracht worden, sagte ein Pressesprecher der Rettungsdienstkooperation.

Warum die Wagen auf der Störfischerstraße frontal zusammenstießen, ist noch unklar. Ein Gutachter soll nun für die Polizei die Hintergründe des Unfalls klären.

( dpa )