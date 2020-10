Westerland/Hamburg. Für knapp 57 Euro hatte er bereits gegessen und getrunken. Eine Flasche Champagner sollte es noch sein. Man muss ein Sonntagsmahl in Westerland auf Sylt schließlich gebührend abschließen. Und was wäre da geeigneter als ein Schampus, der laut Speisekarte ab 65 Euro zu haben ist?

Doch noch während die Bestellung für die Flasche Champagner lief, war der Zechpreller überführt, wie die Bundespolizei Flensburg am Montag mitteilte. Der 52 Jahre alte Berliner wollte sich augenscheinlich durchschnorren, doch die Mitarbeiter des Restaurants "Sylt Entree" hatten da bereits die Beamten informiert.

Sylter Zechpreller hatte Macbook ohne Anmeldedaten bei sich

Die Polizisten des von der Bundespolizei verständigten Reviers Sylt überprüften den Mann am Sonntag gegen 18 Uhr und stellten zudem fest, dass er ein hochwertiges Notebook (Marke: Apple Macbook) dabei hatte, für das die Eigentumsverhältnisse ungeklärt sind. So stimmten offenbar der Name beim Anmeldekonto und der Fingerabdruck für die Anmeldung nicht überein. Das Notebook wurde beschlagnahmt. Der Mann erhält zudem eine Anzeige wegen Betrugs.

Vom Champagner bekam er nichts zu trinken. Die "frisch georderte Flasche Champagner konnte gerade noch ungeöffnet zurückgenommen werden", hieß es im Polizeibericht.