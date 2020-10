Kiel. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hält die von Bund und Ländern beschlossenen Verschärfungen der Corona-Auflagen für unbedingt erforderlich. Punktuell werde das Land noch darüber hinausgehen, kündigte Günther am Donnerstag in Kiel angesichts hoher Infektionszahlen an. Die Lage sei dramatisch, die Gefahr eines zweiten Lockdowns real. "Wir stehen in Deutschland am Anfang eines ungebremsten exponentiellen Wachstums der Infektionszahlen und müssen dringend jetzt eine Haltelinie definieren." Günther rief eindringlich dazu auf, die Regeln zu befolgen. Andernfalls drohten weit härtere Einschränkungen vor Weihnachten.

Bund und Länder hatten bei einer Konferenz der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) beschlossen, in Städten und Kreisen mit hohen Corona-Zahlen die Maskenpflicht auszuweiten, die Gästezahl bei privaten Feiern weiter zu begrenzen und eine Sperrstunde für die Gastronomie einzuführen.

Massive Kritik der Hotelbranche am Beherbungsverbot

Schleswig-Holstein hält laut Günther trotz massiver Kritik aus der Hotelbranche am umstrittenen sogenannten Beherbergungsverbot für Touristen aus deutschen Corona-Hotspots fest. Es handle sich um ein scharfes Schwert, aber die Härte sei zumutbar. Der Norden hatte wie die meisten Länder in der Vorwoche beschlossen, dass Bürger aus Gebieten mit sehr hohen Infektionszahlen nur dann in Hotels oder Ferienwohnungen übernachten dürfen, wenn sie einen höchstens 48 Stunden alten negativen Corona-Test vorlegen. Wissenschaftler betonten, dass Reisebeschränkungen einen wichtigen Beitrag zur Eindämmung der Viruszirkulation leisteten, sagte Günther.

Die Regel gilt für Touristen aus Gebieten mit über 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen. Bis 8. November soll sie auf ihre Wirksamkeit überprüft werden. In Schleswig-Holstein erreichte Neumünster am Donnerstag den Warnwert 35.

Günther hatte in Berlin nach eigenen Worten Ausreisebeschränkungen für Reisende aus Gebieten mit anhaltend hohen Corona-Zahlen - ab 100 Neuinfektionen - vorgeschlagen. Einige Kollegen hätten ihn unterstützt, viele andere seien dazu aber leider nicht bereit.

Unterdessen gab der Verwaltungsgerichtshof in Baden-Württemberg einem Eilantrag gegen das Beherbergungsverbot statt. Auf den Norden wirke sich das nicht aus, sagte Günther. "Wir haben ein anderes Regelwerk."

In Corona-Hotspots wird die Maskenpflicht erweitert

Vom Hotel- und Gaststättenverband im Land kam scharfe Kritik. "Bei uns ist nichts ausgebrochen, und trotzdem sind wir die ersten, die flächendeckend leiden müssen", sagte Hauptgeschäftsführer Stefan Scholtis. Hotels hätten seit März keinen größeren Corona-Ausbruch gehabt.

Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen in Deutschland stieg mittlerweile auf einen Rekordwert. Im Norden wuchs die Zahl der neuen Fälle am Mittwoch um 65. Schleswig-Holstein stehe im Ländervergleich gut da, weil es hier ein klares Regelwerk gebe und die allermeisten Menschen es befolgten, sagte Günther.

Bund und Länder haben vereinbart, in Hotspots die Maskenpflicht zu erweitern. Sie soll ab 35 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen auch überall da gelten, wo Menschen dichter beziehungsweise länger zusammenkommen.

Übersteigen die Neuinfektionen 50 Fälle, dürfen sich künftig nur noch maximal zehn Personen im öffentlichen Raum treffen. Dann soll auch eine Sperrstunde um 23.00 Uhr für die Gastronomie verhängt werden, in Schleswig-Holstein wäre das laut Günther bereits ab 35 Neuinfektionen der Fall. Maskenpflicht solle in Restaurants generell gelten, es sei denn, man sitze am Tisch und nehme etws zu sich. In der kalten Jahreszeit werde auf Wochenmärkten Maskenpflicht herrschen. Auch für private Feiern und Veranstaltungen haben Bund und Länder niedrigere Teilenhmerzahlen für Risikogebiete vereinbart.

Günther: Hamburger sind willkommen

Günther betonte das Ziel, das öffentliche Leben und die Wirtschaft so weit wie möglich aufrechtzuhalten. Die Hamburger müssten sich im Hinblick auf ihre Bewegungsfreiheit nach Norden keine Sorgen machen. Gäste seien willkommen. Ein Sortieren nach Autokennzeichen und "selber Polizei spielen" werde er nicht tolerieren.

Im Blick auf die Beschränkungen für private Feiern sagte Günther, die Einhaltung sei hier schwerer zu kontrollieren. Er kenne die Schleswig-Holsteiner so, dass sie sich zum Großteil daran halten, ohne damit rechnen zu müssen, "dass ständig an der Tür geklingelt wird". Mit Überwachung solle man es auch nicht übertreiben.

"Nicht das Reisen innerhalb Deutschlands ist das Problem", sagte SPD-Fraktionschef Ralf Stegner zum Beherbergungsverbot. "Die Kernfrage bleibt, ob die Bevölkerung in Eigenverantwortung alles tut, was notwendig ist bei der Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln, Maskenpflicht und Quarantänebestimmungen."