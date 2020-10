Farbanschläge auf zwei Lübecker Polizeireviere

Lübeck. Unbekannte Täter haben in Lübeck eine Scheibe eines Polizeireviers zerstört und den Eingangsbereich mit Farbe beschmiert. Ein Schriftzug an der Hauswand lasse den Schluss zu, dass die Tat im Zusammenhang mit der Räumung des Objektes Liebigstraße 34 in Berlin stehen könnte, sagte ein Sprecher der Lübecker Staatsanwaltschaft.

In der Nähe des Tatortes sei ein 21 Jahre alter Mann festgenommen, aber später wieder auf freien Fuß gesetzt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Die Beamten hatten am Montag einen lauten Knall gehört und unmittelbar darauf die gesplitterte Fensterscheibe entdeckt.

Bereits am Samstag war ein anderes Polizeirevier in Lübeck mit Farbbeuteln beworfen worden. Auch hier werde ein politischer Hintergrund vermutet, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Das Staatsschutzkommissariat der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.