Krempe. Wegen eines umgekippten Ethanolofens ist eine Wohnung in Krempe im Kreis Steinburg in Flammen geraten. Ihr Mieter wurde bei dem Brand verletzt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Sonntag. Ersten Ermittlungen zufolge war der Ofen am Samstagnachmittag wohl umgekippt. Der Mieter hatte noch versucht, den Ofen aus dem Fenster zu werfen, um größeren Schaden zu verhindern – jedoch ohne Erfolg. Kurze Zeit später brannte die ganze Wohnung.

Drei weitere Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus wurden beschädigt. Rund 100 Einsatzkräfte waren vor Ort, um das Gebäude zu evakuieren und den Brand zu löschen. Zum Alter des Mieters und zur Schwere seiner Verletzungen machte ein Feuerwehrsprecher am Sonntag zunächst keine weiteren Angaben. Zuvor hatte die „Hamburger Morgenpost“ berichtet.