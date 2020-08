Psychischer Ausnahmezustand: Polizei sucht zwei 16-Jährige

Die beiden Teenager aus Niedersachsen werden seit Montag vermisst. Polizei vermutet, dass sie in Grömitz an der Ostsee sind.

Seit Montag wird diese 16-Jährige aus Neidersachsen vermisst, die sich vermutlich in Grömitz aufhält.

Grömitz. Die Polizei sucht nach zwei 16 Jahre alten Jugendlichen, die seit Montag vermisst werden. Laut einer Sprecherin der Lübecker Polizei sollen sich die Teenager vermutlich in einem psychischen Ausnahmezustand befinden. Die 16-Jährigen kommen aus Niedersachsen, allerdings hat die Polizei Hinweise darauf, dass sie sich vermutlich in Grömitz an der Ostsee aufhalten.

Die eine Jugendliche hat kurze bis kinnlange braune Haare und eine kräftige Figur. Am Tag ihres Verschwindens trug sie eine lange schwarze Hose, ein schwarzes T-Shirt und eine blaue Jacke. Zudem hatte sie einen dunkelgrünen Rucksack bei sich.

Auch nach dieser 16-Jährigen aus Niedersachsen wird öffentlich gefahndet.

Foto: Polizei Lübeck

Vermisste Teenager haben eine kräftige Statur

Die andere Vermisste hat kurze bis kinnlange blondierte Haare hat ebenfalls eine kräftige Statur und trug zuletzt einen dunkelgrauen Kapuzenpullover mit dem Aufdruck "London" sowie den Abdruck einer Flagge. Zudem hatte sie eine Umhängetasche bei sich.

Menschen, die die 16-Jährigen gesehen haben oder Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Eutin unter der Telefonnummer 04521/801-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

( dob )