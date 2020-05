Die Hotels und Ferienwohnungen im Ostseebad Heiligenhafen sind in der kommenden Woche so gut wie ausgebucht. Viereinhalb Kilometer Strand lassen genug Platz für den nötigen Abstand.

Am Montag öffnen in Schleswig-Holstein Hotels und Restaurants wieder für Urlauber. Viele Quartiere an Nord- und Ostsee sind ausgebucht.