Geesthacht. Ein Quadfahrer ist in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) tödlich verunglückt. Wie ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen sagte, kam der 40-Jährige in einem Wald im Ortsteil Grünhof-Tesperhude von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Die von Passanten alarmierten Einsatzkräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Ursache für den Unfall am Freitag war noch unklar.