Aumühle. Eine 72 Jahre alte E-Bike-Fahrerin ist bei einem Unfall in Aumühle im Kreis Herzogtum Lauenburg schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei Ratzeburg am Freitag mit.

Der Unfall passierte am Donnerstag. Gegen 13 Uhr befuhr die Reinbekerin mit ihrem E-Bike die Sachsenwaldstraße in Aumühle. Dabei missachtete sie beim Einbiegen nach links in die Dora-Specht-Allee offenbar die Vorfahrt eines 78 Jahre alten Mannes in seinem Skoda. Trotz einer Vollbremsung konnte der Skoda-Fahrer den Zusammenstoß nicht verhindern.

Die Seniorin kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.