Hamburg/Kiel. Die sogenannten Allgemeinverfügungen, mit denen verschiedene Landkreise in Schleswig-Holstein Ferienhausbesitzern die Nutzung von Zweitwohnungen untersagt haben, laufen an diesem Sonntag aus – und es sieht nicht danach aus, als würden sie verlängert werden. Auch, weil Wirtschafts- und Tourismusminister Bernd Buchholz (FDP) den Landräten klare Ansagen macht.

Während die Landesregierung eine neue Landesverordnung zur Bekämpfung des Coronavirus, die vom 20. April bis zum 3. Mai gilt und in der es unter anderem um das Verbot von touristischen Aktivitäten geht, bereits am Sonnabend veröffentlicht hat, findet man auf den offiziellen Internetseiten von Landkreisen wie Nordfriesland, Ostholstein, Rendsburg-Eckernförde und Schleswig-Flensburg nur die alten Allgemeinverfügungen, die heute um Mitternacht enden.

Dann endet auch die Zeit, in der es Besitzern von Ferienhäusern und Ferienwohnungen verboten war, diese selbst zu nutzen. Und offenbar sind die Landräte bereit, diesmal den Empfehlungen der Landesregierung zu folgen und den Weg für die von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Freitag angekündigte „erste Stufe der touristischen Lockerungen“ frei zu machen. Soll heißen: Besitzer von Ferienimmobilien dürfen diese wieder nutzen.

Zweitwohnung: Auf Inseln gilt Verbot noch

„Um diese erste Stufe der touristischen Lockerungen in Schleswig-Holstein hinzubekommen, bedarf es jetzt eines Signals der Landräte, dass die Zweitwohnungen wieder angefahren werden dürfen“, hat Bernd Buchholz (FDP), Schleswig-Holsteins Wirtschafts- und Tourismusminister, dazu am Wochenende gesagt. „Das ist etwas, was das Land nicht geregelt hat, und das nur durch Auslaufen der Allgemeinverfügungen wieder ermöglicht werden kann.“

Die Landesregierung hätte es zu Beginn der Krise „aus gutem Grund“ unterlassen, eine Regelung zu den Zweitwohnungen zu treffen. Einige Landräte hatten dann eigene Allgemeinverfügungen verfasst und Zweitwohnungsbesitzer nach Hause geschickt. Jetzt sei es an der Zeit, diese Politik zu beenden: „Es ist einfach eine Frage des Grundrechtsschutzes“, so Buchholz. „Hier geht es nicht nur um Freizügigkeit, sondern um Eigentumsrechte. Deshalb ist die erste Stufe der im Tourismus notwendigen Maßnahmen, dass diejenigen, die Eigentum haben in Schleswig-Holstein, dieses auch wieder nutzen dürfen.“

Ausgenommen davon sind allein die Inseln und Halligen: Zu denen ist der Zutritt bis mindestens 3. Mai laut der Landesverordnung nur Personen erlaubt, die dort ihre Hauptwohnung haben.