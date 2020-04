Jübek. Der defekte Waggon eines Güterzugs hat am Sonnabend knapp 20 Feuer im Landkreis Schleswig-Flensburg ausgelöst. Die Bahnstrecke zwischen Flensburg und Schleswig musste stundenlang voll gesperrt werden, teilte die Bundespolizei mit. Mehr als 100 Feuerwehrleute aus elf alarmierten Wehren löschten die Feuer, die zwischen den Gemeinden Oeversee und Jübek ausgebrochen waren. Die Ursache des Feuers am Waggon werde noch untersucht. Vermutlich sei etwas heißgelaufen.

Wie ein Bahn-Sprecher mitteilte, musste der Verkehr auf der Regionallinie RE7 unterbrochen werden. Züge aus Neumünster endeten in Schleswig. Reisende aus Flensburg mussten über Kiel ausweichen. Der Fernverkehr war nicht betroffen, da dieser die Strecke derzeit nicht benutzt. Die Störungen dauerten am Abend noch an.