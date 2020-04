Kiel. Schleswig-Holstein geht in das vorerst letzte Wochenende, an dem noch alle strengen Öffnungsverbote in der Coronakrise gelten. Von Montag an dürfen Geschäfte bis 800 Quadratmetern sowie Tier- und Wildparks wieder öffnen. In einer Regierungserklärung hatte Ministerpräsident Daniel Günther am Freitag erneut dazu aufgerufen, weiterhin die strengen Regeln im Kampf gegen die Coronapandemie zu befolgen. Nur die Einhaltung der Vorgaben ermögliche Lockerungen, sagte der CDU-Politiker in einer Sondersitzung des Landtags.

Corona-Lockerungen in Teilbereichen geplant

Die Spitzen der Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP hatten sich auf ein Paket zur Umsetzung der am Mittwoch zwischen Bund und Ländern vereinbarten Maßnahmen geeinigt. Es beinhaltet Lockerungen in Teilbereichen, die bei einer deutlichen Zunahme der Corona-Infektionen aber wieder kassiert werden könnten.

Von Montag an dürfen Geschäfte bis 800 Quadratmeter Größe wieder öffnen, dazu auch Fahrradläden, Buchhandlungen und Autohäuser. Die Notbetreuung in den Kitas soll ausgeweitet werden. Lockerungen für Restaurants und den Tourismus sind noch nicht terminiert. Bis Ende des Monats will die Regierung definieren, inwieweit ab Anfang Mai Veranstaltungen schrittweise wieder zugelassen werden. Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern bleiben bis 31. August in jedem Fall untersagt.

Restaurants im Norden bleiben geschlossen

Die strengen Kontaktverbote gelten am Wochenende weiter, Die Restaurants bleiben geschlossen, die Inseln und Halligen dürfen nach wie vor nicht besucht werden. Die Landespolizei will zum Wochenende ihre Präsenz wieder erhöhen und mit zusätzlichen Streifen unterwegs sein. Das gilt besonders für die Übergänge zu den Inseln an Nord- und Ostsee sowie Naherholungsgebiete und touristisch interessante Ziele.

Die Grenzen zu anderen Bundesländern, also Hamburg, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern, sollen nicht kontrolliert werden. Die Polizei kündigte Augenmaß an. Unzulässige Gruppenausflüge und durch hohes Personenaufkommen bedingte Distanzunterschreitungen sollen aber unterbunden werden. Bei Verstößen drohen Bußgelder.

Schleswig-Holstein meldete 55 Neu-Infizierte

Die Zahl der gemeldeten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus war in Schleswig-Holstein bis Donnerstagabend auf 2349 gestiegen. Das waren 55 Fälle mehr als nach der Meldung vom Vortag. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich seit der letzten offiziellen Meldung von 55 auf 59. Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts sind seit Beginn der Pandemie in Schleswig-Holstein 1600 Menschen genesen.