Coronavirus: Schleswig-Holstein kündigt Strandkontrollen an

Kiel. In einem dringlichen Appell fordert der schleswig-holsteinische Wirtschaftsminister Bernd Buchholz die Menschen auf, nicht mehr an Nord- und Ostseeküste zu fahren. „Es geht darum, dass wir die Sozialkontakte einstellen. Leider verhalten sich noch immer viele Menschen unvernünftig und kommen pulkartig zusammen“, so der Minister.

Er ruft besonders die Hamburger Tagesgäste dazu auf, zu Hause zu bleiben. „Es ist jetzt nicht angebracht, die freie Zeit für Ausflüge zu nutzen, sondern es geht darum, zu Hause zu bleiben.“

Es könne daher in den kommenden Tagen zu Kontrollen kommen. Niemand soll aus touristischen Gründen an die Küsten fahren.

Noch ist es ein Appell, am frühen Abend werden das schleswig-holsteinische Kabinett und die Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern diesen Erlass wohl beschließen. Auch sämtliche gastronomischen Betriebe in Schleswig-Holstein werden demnach geschlossen.

