Heringsdorf. Ein Mann und eine Frau sind am späten Sonntagvormittag bei einem Feuer im Landkreis Ostholstein ums Leben gekommen. Einsatzkräfte der Feuerwehr fanden den Mann und die Frau leblos in einem Wohnhaus in Heringsdorf. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um die Hausbewohner, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten.

Warum es brannte, ist noch unklar. Die Staatsanwaltschaft wird weitere Informationen erst am Montag bekanntgeben.