Grömitz/St. Peter Ording/Lübecker Bucht. Der Winter, der bislang keiner war, ist schon im kommenden Monat zumindest kalendarisch vorüber. Und auch wenn im Frühjahr noch kein Badewetter herrscht, bleibt die Küste in der Gästegunst weiter vorn. Die Orte wollen wieder mit jeder Menge Veranstaltungen die Besucher auch in der Nebensaison für sich begeistern. Unsere Frühlingstipps an Nord- und Ostsee.

Warum nicht den Frühlingsmonat März mit einer Wattwanderung einläuten? Muscheln, Schnecken, kleine Krebse oder die geheimnisvollen „Small Five“ verbergen sich in Sand und Schlick. Eine Wattführung im Weltnaturerbegebiet ist immer ein Erlebnis, am besten in wetterfester Ausrüstung mit Gummistiefeln. Besonders Mutige trauen sich je nach Temperaturen vielleicht schon barfuß. Aber es ist ja immer noch Winter… Am Sonntag, 7. März, ist um 9 Uhr Treffpunkt am Pfahlbau „Strandhütte“, Zum Südstrand in St. Peter Ording. Die Wanderung dauert 1,5 Stunden. Weiterer Termin: 18. März. Kosten: sieben Euro, Kinder 3,50 Euro. Keine Anmeldung erforderlich, www.st-peter-ording.de

Im historischen Nachtwächter-Outfit durch die Husumer Altstadt

Ab dem 10. März gibt es in Husum wieder den Rundgang mit dem Nachtwächter. Ausgerüstet mit Sturmlaterne und Morgenstern führt der Tourguide im historischen Nachtwächter-Outfit durch die Husumer Altstadt. Der Rundgang mit dem Nachtwächter findet bis zum 28. April dienstags um 20 Uhr statt. Nach der „Sommerpause“ beginnen die Nachtwächter-Rundgänge wieder am 1. September bis zum 22. Dezember. Treffpunkt: vor der Tourist Information Husum, Historisches Rathaus, Großstraße 27. Dauer: 1,5 bis zwei Stunden. Kosten: fünf Euro. Voranmeldung ist nicht erforderlich, www.husum-tourismus.de

Der traditionelle Start ins Frühjahr ist natürlich das Husumer Krokusblütenfest am 21./22. März. Das 23.000-Einwohner-Örtchen gibt sich an diesem Wochenende farbenfroh. Zu den Programm-Highlights gehören die Krönung der Krokusblütenmajestät und ein verkaufsoffener Sonntag. Eröffnet wird das Frühlings-Fest wie immer am Sonnabend um 11 Uhr auf der Treppe des Alten Rathauses am Husumer Marktplatz. Dort übergibt die ehemalige Majestät ihre Krone an die neu gewählte Krokusblüten-Majestät. Neben einem bunten Programm findet am Schloss ein Kunsthandwerkermarkt statt, am Markt gibt es einen Blumenmarkt (natürlich auch mit Krokussen) und viele Geschäfte in der Stadt öffnen am verkaufsoffenen Sonntag von 12 bis 17 Uhr ihre Türen. Wer statt Blumen zu genießen, lieber etwas für die Umwelt tun möchte, kann beim Beach-Clean-Up Day am Sonnabend, 21. März an diversen Orten mitmachen. In Heiligenhafen treffen sich alle Mitstreiter um 12 Uhr auf dem Seebrücken Vorplatz zum „Beach Clean Up“. Gemeinsam geht es mit Müllsäcken und Handschuhen an den Strand. In St. Peter Ording, www.beach-apartments.de

In Grömitz in die Welt der Wikinger eintauchen

Beim Wikinger-Familienfest vom 11. – 13. April am Osterwochenende jeweils von 11 bis 17 Uhr in Grömitz können Besucher drei Tage lang auf der Wiese neben dem Strandhaus unter dem Motto „Feiern wie die Wikinger“ in die Welt der Nordmänner eintauchen. Handwerker und Händler laden im Wikingerdorf zu einer Zeitreise in die Vergangenheit ein. Es gibt Speer- und Axtwerfen sowie verschiedene Shows und Showkämpfe. Am Sonntag der Höhepunkt für die kleinen Wikinger: die Suche nach dem verlorenen Goldschatz. Infos: www.groemitz.de

Ostern an Nord- und Ostsee ist oft begleitet von zahlreichen Osterfeuern meist am Ostersonnabend gegen 20 Uhr. Fackelumzüge finden in der Regel eine bis anderthalb Stunden vorher statt. Fackeln können bei den Tourismuszentralen gekauft werden. Auf Föhr findet erstmalig die Lichtzauber-Lasershow am Nachthimmel für Familien statt am Abend des Gründonnerstags. Das Spektakel kann vom Sandwall und vom Hafen aus beobachtet werden, www.foehr.de. Ostern unplugged heißt das Straßenmusikfestival in Scharbeutz. Auf dem Seebrückenvorplatz erwarten die Ostergäste Livekonzerte, Leckereien wie Flammkuchen oder Glühwein. Künstler, Designer und Kunsthandwerker präsentieren im Kurpark ihre Unikate, www.luebecker-bucht-ostsee.de. Am Sonntag ist die große Ostereiersuchen am Strand angesagt. Programm täglich von 14 bis 20 Uhr. In Kellenhusen ist am Ostersonntag das traditionelle Eierpunschtrinken vor dem Kurzentrum, mit Live-Musik und Ostereiermalen. Ort: Strandpromenade, elf bis 13 Uhr, www.kellenhusen.de

Kräuterführungen rund um Scharbeutz

Wer es nach Ostern ruhig mag, kann sich in der Lübecker Bucht auf eine Naturwanderung begeben – mit Blick fürs Detail statt Multi-Tasking. Die zertifizierte Natur- und Landschaftsführerin Iris Bein bietet verschiedene Naturwanderungen an durch die Holsteinische Schweiz rund um Scharbeutz, Klingberg und weitere Ostseebäder. Welches Kraut hilft bei Magenverstimmungen, was regt die Blutbildung an, welche Pflanzen stärken das Immunsystem und aus welchen Kräutern lässt sich ein köstlicher Salat zaubern? Iris Bein weiß das alles. Unter dem Motto „Blätter und Blüten von Bäumen und Kräutern: Wildpflanzenexpeditionen durch den Medizinwald“ geht es am Sonnabend, 18. April und am Sonntag, 19. April jeweils von zehn bis 12.30 Uhr durch die Natur. Kostproben inklusive. Treffpunkt: Parkplatz des Dorfmuseums Ratekau, Am Dorfmuseum 1. Beitrag: 14 Euro, Kinder sechs Euro, ab ca. 8 Jahren geeignet. Bitte anmelden unter Telefon 0160-952 164 05. Infos: www.kraeuterfuehrungen-ostholstein.de

In St. Peter Ording laden die SPO Acoustic Days von Freitag, 24. April bis Sonntag, 26. April zu kleiner, feiner Musik an ungewöhnlichen Orten ein. Stefan Gwildis, Thorsten Wingenfelder, Jon Flemming Olsen, Mrs. Greenbird und Purple Schulz sind dabei. Tickets für das Wochenende oder auch nur für einzelne Konzerte sind in den Tourist-Infos in St. Peter-Ording oder bei www.shtickets.de erhältlich. Ein besonderes Highlight ist die After Show Party im StrandGut am Sonnabend für die Inhaber eines Wochenendtickets, bei der die Stars hautnah zu erleben sein werden, www.st-peter-ording.de

Anbaden für Hartgesottene im Ostseebad Rettin

Bevor es endlich Mai wird, heißt es nochmal für die Hartgesottenen: anbaden! Im Ostseebad Rettin startet ab dem 30. April die Strandsaison. Treffpunkt: Kleine Seebrücke, Strandweg. Mit Programm, wie Kinderschminken, maritime Beachbags basteln, Islandpferde-Reiten am Strand. Infos: www.stadt-neustadt.de

Und dann gehts stramm Richtung Sommer mit dem Mercedes Benz Surf-Festival auf Fehmarn vom 21. bis 24. Mai, www.surffestival.de. Wer vom Windsurfen noch nicht genug hat, kann anschließend nach Sylt fahren zum Multivan Windsurf Cup vom 25. Mai bis 1. Juni in Westerland am Brandenburger Strand. Es ist die ranghöchste deutsche Regattaserie im Windsurfen. Infos: www.windsurfcup.de.

An diesem Pfingstwochenende ist so viel los, das fällt die Entscheidung schwer. Denn da ist ja auch noch die traditionelle Rumregatta in Flensburg vom 21.-24. Mai, das Hafenfest rund um den Flensburger Museumshafen, inklusive Musik und Mitsegeln auf historischen Schiffen. www.Flensburger-foerde.de