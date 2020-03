Kiel. Rund 600 Fahrer privater Busunternehmen aus vielen Teilen Schleswig-Holsteins sind am Freitag in Kiel für mehr Geld auf die Straße gegangen. Laut pfeifend und trommelnd zogen sie durch die Innenstadt, um auf ihre Forderungen aufmerksam zu machen. "Billig abspeisen? Nicht mit uns!" stand auf einem großen Transparent.

Die Busfahrer setzten am Freitag ihren fünftägigen Warnstreik fort. Viele Linien im ganzen Land waren betroffen. Verdi-Streikleiter Karl-Heinz Pliete zeigte sich zufrieden. "Es läuft gut", sagte er. Zum Teil waren Notfallfahrpläne in Kraft, besonders auch für Schüler. Der Warnstreik soll bis zum Betriebsschluss am Sonntag dauern.

Die nächste Verhandlungsrunde mit dem Omnibus Verband Nord (OVN) ist für nächsten Dienstag vereinbart. Der OVN bot zuletzt eine Lohnerhöhung von insgesamt 200 Euro in vier Stufen bei einer Laufzeit von 30 Monaten an. Dieses Angebot führt dem Verband zufolge zu einem monatlichen Grundlohn von mehr als 2800 Euro im Linienverkehr.

Verdi verlangt eine Steigerung der Löhne und Gehälter um 2 Euro pro Stunde rückwirkend zum 1. Januar. Laut OVN entspräche dies einer Erhöhung von 14 Prozent, was wirtschaftlich nicht machbar sei.