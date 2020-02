Kiel. Eilige Geburt: In einem Rettungswagen ist in Kiel ein gesunder Junge zur Welt gekommen. Eine hochschwangere Kielerin aus dem Stadtteil Elmschenhagen hatte am Mittwochabend mit kurzen Wehenabständen die Rettungskräfte alarmiert, wie die Feuerwehr Kiel am Donnerstag mitteilte.

Auf der Fahrt in ein Krankenhaus setzte dann die Geburt ein. Die Notfallsanitäter hielten umgehend an und riefen einen Notarzt hinzu, gegen 18.57 Uhr kam der Junge im Rettungswagen zur Welt, wie es weiter hieß. Nach kurzer Untersuchung durch den Notarzt sei die Fahrt zum Krankenhaus fortgesetzt worden.