Sylt. Blauer Himmel, Sonnenschein und Temperaturen im zweistelligen Bereich: Am Sonnabend lockte das frühlingshafte Wetter zahlreiche Menschen an die norddeutschen Küsten. Doch bei so manchem Strandspaziergang machten die Besucher eine traurige Entdeckung. Hunderte tote Seesterne und Muscheln lagen an den Stränden der Nordsee. Grund für das Massensterben soll Sturmtief Sabine sein, das in den vergangenen Tagen die Meerestiere an die Strände spülte.

Beispielsweise lagen auf Sylt und in St.Peter-Ording zahlreiche tote Seesterne und Muscheln im Sand. Rainer Borcherding von der Schutzstation Wattenmeer sagte gegenüber dem NDR, dass dieses Phänomen alle paar Jahre an der Nordseeküste zu beobachten sei – zuletzt 2014 in St. Peter-Ording. Doch auch wenn es schlimm aussehe, sei das massenhafte Sterben nicht dramatisch, da sich das Wattenmeer wieder schnell erhole.

Das nächste Sturmtief ist im Anmarsch

Neben den angespülten Meerstieren hat das Sturmtief auch zahlreiche Schäden an den Nordseeküsten hinterlassen. An manchen Stellen ist der Sand über mehrere Hundert Meter abgetragen worden. Zudem ist beispielsweise das Rote Kliff bei Kampen auf Sylt beschädigt worden. Auch auf der niedersächsischen Nordseeinsel Wangerooge hat der Sturm 80 Prozent der Badestrände weggerissen.

Und es könnten weitere Sturmschäden in den nächsten Tagen folgen. Meteorologen prognostizieren weitere Unwetter und mögliche Orkanböen. So soll bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag Sturmtief "Victoria" auf die Küsten im Norden treffen. Laut der Wetterexperten könnte der Sturm Windstärke elf erreichen.