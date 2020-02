Kiel. Knapp 100 Kilometer nördlich ihrer Heimatstadt wollen Deichkind am Dienstag um 20.00 Uhr in Kiel ihre neue Tour starten. Bis Anfang März stehen auf dem Programm der jüngst vom Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" zur "aufregendsten Band Deutschlands" gekürten Combo aus Hamburg 20 Konzerte. Für den Tourabschluss in Hamburg am 7. März gibt es keine Karten mehr.

Ende September ist das siebte Deichkind-Album "Wer sagt denn das?" erschienen. Musikalisch bietet die Platte neben Electro und Punk natürlich weiter Hip-Hop, laut Bandglied Sebastian Dürre alias Porky von jeher das "Sprach-Transportmittel" der Band.

Für die neue Tour wird "fettestes Gewummer" versprochen. Die Musiker sind für fantasievolle Bühnenshows und rauschhafte Konzerte bekannt. Ihre Fans hoffen auf erneut fulminante Live-Performances. Für den Auftakt in Kiel gab es nur noch vereinzelte Restkarten.