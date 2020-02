14-Jährige Ria Jenny aus Kiel wird vermisst

Das Mädchen wird seit Dienstag vermisst. Sie könnte sich in Kiel, im restlichen Schleswig-Holstein oder in Hamburg aufhalten.

Kiel. Die 14 Jahre alte Ria Jenny H. aus Kiel wird seit Dienstag vermisst. Weil die Suche der Polizei bisher erfolglos war, bittet sie jetzt die Bevölkerung um Mithilfe. Das Mädchen könnte sich sowohl in Kiel als auch im restlichen Schleswig-Holstein oder in Hamburg aufhalten.

Zuletzt gesehen wurde sie an ihrer Wohnanschrift in der Kieler Boninstraße. Nach den derzeitigen Erkenntnissen der Polizei könnte sie sich zwischenzeitlich im Bereich Itzehoe und in Hamburg aufgehalten haben. Das Mädchen benötigt ärztliche Hilfe.

Ria Jenny ist etwa 165 cm groß und schlank.

Sie trägt wahrscheinlich schwarze Kleidung .

Auffällig sind die kurz rasierten Haare (Sidecut) an den Seiten ihres Kopfes sowie das grün/türkis gefärbte Haar.

Wer Angaben zum Aufenthaltsort der Jugendlichen machen kann, wird gebeten, sich unter 0431/160 3333 mit der Kieler Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. Hinweise nehmen auch jede andere Polizeidienststelle und der Polizeiruf 110 entgegen.

