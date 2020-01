Kiel. Die Arbeitslosigkeit liegt in Schleswig-Holstein weiter unter dem Niveau des Vorjahres. Derzeit sind im nördlichsten Bundesland 85 800 Menschen ohne festen Job, wie die Agentur für Arbeit am Donnerstag berichtete. Das ist der niedrigste Stand in einem Januar seit 1981.

Zum Vormonat Dezember gab es einen saisonal üblichen Anstieg um 8,6 Prozent und zum Januar vergangenen Jahres einen Rückgang um 1,0 Prozent. Die Arbeitslosenquote beträgt nunmehr 5,4 Prozent, nach 5,6 Prozent vor einem Jahr.