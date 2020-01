Windeby. Eine sechsköpfige Familie ist bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 203 bei Windeby (Kreis Rendsburg-Eckernförde) am Donnerstagmittag schwer verletzt worden. Laut Polizei übersah ein 78 Jahre alter Autofahrer aus Eckernförde beim Abbiegen den entgegenkommenden Opel Zafira der Familie, woraufhin es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam.

Während der Unfallverursacher in seinem Volvo unverletzt blieb, mussten die 28 Jahre alte Fahrerin des anderen Autos, ihre drei Kinder sowie deren Großeltern mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus in Rendsburg gebracht werden. Die B 203 war nach dem Unfall am Donnerstagnachmittag für rund eine Stunde voll gesperrt.