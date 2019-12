Kiel. Beim Zusammenstoß dreier Autos auf der Bundesstraße 76 in Kiel sind am Sonnabendabend sieben Menschen verletzt worden. Ein 40-jähriger Mann und eine 51-jährige Frau schweben nach dem Unfall in Lebensgefahr, wie eine Polizeisprecherin am Sonntag mitteilte.

Ersten Erkenntnissen zufolge verursachte zunächst ein Falschfahrer den Frontalzusammenstoß zweier Wagen auf der Bundesstraße in Richtung Plön. In der Folge kollidierte ein weiteres Auto mit den Unfallwagen.

Zwei Menschen wurden in den Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Alle sieben Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Während der Bergungs- und Aufräumarbeiten war die Bundesstraße für etwa anderthalb Stunden gesperrt. Insgesamt waren 48 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort.