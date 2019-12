Flensburg/Kiel. Die Zahl der Jugendlichen, die eine Ausbildung machen wollen, sinkt – mit Folgen für die Betriebe. Grundsätzlich sei es für die Unternehmen in den vergangenen Jahren schwieriger geworden, geeignete Auszubildende zu finden, sagte der Bildungsexperte bei der IHK Schleswig-Holstein, Thore Hansen.

Um ihre Ausbildungsstellen dennoch besetzen zu können, stellten die Unternehmen derzeit vermehrt Jugendliche mit schwächeren schulischen Leistungen ein. „Acht von zehn Betrieben geben Lernschwächeren eine Ausbildungschance, und sorgen mit eigenen Nachhilfeanstrengungen dafür, diese Jugendlichen zum Berufsabschluss zu führen“, sagte Hansen.

Unternehmen locken mit mehr Urlaubstagen

Klar sei: Um dem Ausbildungsmangel zu begegnen, müssten ungehobene Potenziale genutzt werden. Die Unternehmer können nach Angaben Hansens beispielsweise die Ausbildung in Teilzeit anbieten. Das ist vom 1. Januar 2020 mit dem überarbeiteten Berufsbildungsgesetz für jeden möglich. Außerdem lockten viele Unternehmen mit Zuschüssen für die Öffentlichen Verkehrsmittel, mehr Urlaubstagen oder betrieblichen Angeboten wie Betriebssport. „Wir merken, dass sie mehr Employer Branding betreiben. Das heißt, sie machen aktiv Werbung für ihr Unternehmen und für die Duale Ausbildung in ihrer Region“, sagte Hansen.

Die Flensburger Brauerei ist eigenen Angaben zufolge in der komfortablen Situation, ihre Ausbildungsstellen jedes Jahr besetzen zu können – mal mehr, mal weniger einfach. Es komme immer auch auf den Ausbildungsberuf an, sagte Personalleiterin Lena Heikebrügge. So seien die Ausbildungen zu Industriekaufleuten und vor allem zum Brauer und Mälzer sehr stark nachgefragt.

Weniger Ausbildungsbewerber als freie Ausbildungsplätze

Für die Ausbildungsberufe zur Fachkraft für Lagerlogistik oder auch zum Maschinen- und Anlagenführer sei es hingegen sehr viel schwieriger Auszubildende zu finden. „Wir haben es bisher immer geschafft unsere Plätze zu besetzen, aber es ist schwer“, sagt Heikebrügge. Und generell gilt auch für die Brauerei: „Wir merken wie alle anderen Betriebe in der Umgebung auch, dass die Bewerbungen weniger werden.“

Die Zahl der Jugendlichen, die in Schleswig-Holstein dieses Jahr eine Ausbildung anfangen wollten, lag unter der Zahl der freien Ausbildungsplätze. So waren nach Angaben der Regionaldirektion Nord zwischen Oktober 2018 bis September 2019 gut 18.000 Jugendliche in den regionalen Arbeitsagenturen als Bewerber gemeldet. Die Zahl der gemeldeten Ausbildungsplätze betrug im gleichen Zeitraum knapp 19 900. Von ihnen waren Ende September noch 2177 – aus unterschiedlichen Gründen – ohne Ausbildungsvertrag.

Immer mehr Betriebe entdecken Social-Media-Kanäle

1754 Ausbildungsplätze konnten bis Ende September nicht besetzt werden. In bestimmten Berufsgruppen bleiben prozentual mehr Stellen unbesetzt. Hierzu gehört die Hotellerie und Gastronomie, aber auch Versicherungs- und Finanzdienstleistungen, wie Statistiken der Bundesagentur für Arbeit zeigen.

Unternehmen setzen bei der Azubi-Suche nach Angaben des IHK-Experten Hansen daher auch auf neue Zielgruppen wie Studienabbrecher, die in der Ausbildung eine immer größere Rolle spielen. Zudem entdeckten immer mehr Betriebe die Social-Media-Kanäle, um auf Bewerbersuche zu gehen. „Allerdings sind es derzeit noch vermehrt große Unternehmen, die Youtube-Videos oder Social-Media-Inhalte systematisch einbinden.“

Brauerei wirbt mit Video für Auszubildende

Auch die Flensburger Brauerei hat einen Werbefilm zur Azubisuche gedreht, der auf der Firmenhomepage, aber auch bei Youtube zu finden ist. Dieses Jahr wurde er erstmals für den Rekrutingprozess genutzt. „Und es beziehen sich tatsächlich viele Bewerber in ihrem Anschreiben auf dieses Video“, sagte Heikebrügge. Ziel des Videos sei zu informieren, was die Brauerei macht, in welchem Beruf sie ausbildet und auch was alles an Zusatzleistungen geboten wird. Man müsse sich als Arbeitgeber bewerben bei dem Bewerber „und da müssen wir natürlich publik machen, was wir zu bieten haben und was uns von anderen unterscheidet“.

Es gebe sogenannte Hygienefaktoren wie Urlaub, Betriebssport, Work-Life-Balance, Gehalt und so weiter, sagte Brauerei-Geschäftsführer Andreas Tembrockhaus. „Die müssen stimmen, sind aber, glaube ich, nicht das Ausschlaggebende.“ Der echte Treiber, zur Brauerei zu gehen, habe was mit den Menschen zu tun, mit dem Familienunternehmen. „Das ist Heimat und bietet Sicherheit.“

Aktiv um Azubis wirbt die Brauerei in der Region

Die Bekanntheit der Marke „Flens“ in der Region und die Identifikation mit derselben helfe bei der Suche nach Auszubildenden und Arbeitnehmern. „Das ist tatsächlich ein ganz, ganz großer Treiber“, sagte Heikebrügge. „Die Identifikation. Flensburger gehört zu Flensburg und hat einen guten Ruf. Sowohl vom Produkt her als auch als Arbeitgeber.“ Aktiv um Azubis wirbt die Brauerei derzeit hauptsächlich in der Region.

Doch gerade bei Mangelberufen braucht die Wirtschaft mehr Einwanderung, wie IHK-Experte Hansen sagte. Sowohl aus der Europäischen Union als auch aus Drittstaaten. „Für die Ausbildung gilt das gleichermaßen.“

Dass dies funktionieren kann, hat aktuell die „Ameos Pflege Holstein“ bewiesen, die für ihr Projekt „Grenzenloses Personalrecruiting – Pflege-Azubis aus Marokko“ mit dem Schleswig-Holsteinischen Altenpflegepreis 2019 ausgezeichnet worden ist. Der Kontakt in das nordafrikanische Land wurde über den langjährigen Pflegedienst- und hauptamtlichen Praxisanleiter, der selbst in Marokko geboren ist, hergestellt. Mit Erfolg: Seit September sind neun junge Marokkaner in Ausbildung. Weitere sollen folgen.