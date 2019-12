Eckernförde. Nach einem Brand in einer Landstromanlage auf dem Marinestützpunkt Eckernförde sind ein U-Boot und mehrere Mehrzweckboote am Freitag nach Kiel verlegt worden. Ein weiteres U-Boot sei auf dem Marinestützpunkt von der Pier an die Seite des Tenders "Main" verlegt worden, um von dort mit Strom versorgt zu werden, sagte ein Sprecher des Landeskommandos Schleswig-Holstein. Zuvor hatten regionale Medien berichtet.

Das Feuer war am Donnerstagabend in einem Trafohaus ausgebrochen. Die Stützpunktfeuerwehr der Bundeswehr habe den Brand zunächst gelöscht, sagte der Sprecher. Die Brandwache habe in den Morgenstunden dann erneut Rauchentwicklung gemeldet. Betroffen gewesen sei ein Kabelschacht an der Landanschlusszentrale. Der Schacht sei mit Löschschaum geflutet worden.

Bei dem Brand wurde niemand verletzt

Menschen seien nicht verletzt worden, sagte der Sprecher. Bewohner des Stadtteils Borby und der Innenstadt sollten wegen der Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen halten. Dies sei eine reine Vorsichtsmaßnahme, da brennendes Isoliermaterial gesundheitsgefährdend sein könne, erläuterte der Sprecher

Bis zur Wiederherstellung der Stromversorgung wird das U-Boot U 31 im früheren Marine-Arsenal in Kiel liegen. Ebenfalls in Kiel als Ausweichquartier sind vorübergehend die knapp 39 Meter langen Mehrzweckboote der Wehrtechnischen Dienststelle 71.

In Eckernförde ist das einzige U-Bootgeschwader der Marine stationiert. Von den insgesamt sechs U-Booten liegen zwei zurzeit in der Werft, zwei weitere sind für Marineaufgaben unterwegs.