Brunsbüttel. Mit der Zerlegung der Einbauten im Reaktordruckbehälter hat der Abbau des 2011 stillgelegten Kernkraftwerks Brunsbüttel begonnen. Ende August hatte das schleswig-holsteinische Umweltministerium die Genehmigung für diesen ersten Abbauschritt erteilt. Externe Spezialisten haben die Arbeiten übernommen, wie Betreiber Vattenfall mitteilte. Über deren Fortgang will der schwedische Energiekonzern am Donnerstag informieren und Einblicke in das Kraftwerksinnere geben.

Das AKW Brunsbüttel ist 1976 ans Netz gegangen. Infolge von Pannen wurde es aber bereits vor zwölf Jahren vom Netz genommen und nach der Fukushima-Katastrophe von 2011 endgültig stillgelegt. Das Kraftwerk soll vollständig abgerissen werden. Bis auf dem Gelände an der Elbmündung wieder grüne Wiese ist, wird es nach Angaben des Umweltministeriums in Kiel aber noch etwa 15 Jahre dauern.