Uetersen/Itzehoe. Vor dem Landgericht Itzehoe hat am Montag ein Prozess um einen tödlichen Beziehungsstreit in Uetersen im Kreis Pinneberg begonnen. Der Angeklagte soll am 8. Mai seine Ex-Frau erwürgt haben. Ein Rechtsmediziner stellte später fest, dass die 44-Jährige vor ihrem Tod mehrfach auf Kopf und Körper geschlagen wurde. Die Staatsanwaltschaft hat ihn angeklagt wegen Totschlags. Der 48-Jährige schwieg vor Gericht zu den Vorwürfen.

Nach Angaben der Polizei soll er betrunken gewesen sein. Nachbarn schilderten vor Gericht, dass es in Wohnung des Angeklagten oft lautstark zuging. So auch am Tattag. Doch "irgendwann wurde es aggressiv, ein Poltern war zu hören," sagte eine Zeugin. "Es war nicht mehr liebevoll." Aber "ich habe nicht gedacht, dass etwas passieren könnte", ergänzte sie.

Nach der Tat rief der 48-Jährige selbst die Polizei. "Ich wollte das nicht", soll er damals den Beamten nach Erinnerung einer Zeugin gesagt haben. Der Mann wurde noch am Tatort festgenommen.

Der Prozess ist auf insgesamt sechs Verhandlungstage anberaumt worden. Ein Urteil wird am 18. Dezember erwartet.