Lübeck. In Lübeck ist es am Sonnabendnachmittag zu einem tragischen Zwischenfall gekommen, bei dem ein Mann offenbar erschossen wurde. Laut Polizei alarmierten gegen 16:30 Uhr Passanten die Beamten, weil ihnen ein Mann im Stadtpark aufgefallen war, der bedrohlich wirkte. Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, kam es zum Schusswechsel zwischen den Polizisten und dem Mann.

Dieser wurde offenbar tödlich getroffen. Er sackte an der Krügerstraße zusammen und starb kurze Zeit später. Nach dem Vorfall sperrte die Polizei den Stadtpark weiträumig ab. Wie es genau zu dem Schusswechsel kam, ist laut Polizei derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.