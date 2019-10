Kiel. Ein Öko-Rathaus für Elmshorn, 290 Millionen Euro mehr für eine Kanalschleuse und ein teures, dafür eigenes Konzept für gendergerechte Sprache in Kiel - nach Ansicht des Bundes der Steuerzahler versickern in Schleswig-Holstein weiter Steuermittel in Millionenhöhe. Die seit 2017 regierende Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP habe angesichts steigender Steuereinnahmen "mit beiden Händen das Geld ausgegeben", sagte Verbandspräsident Aloys Altmann am Dienstag in Kiel. Schlechter werdende Steuerprognosen hätten deshalb möglicherweise auch etwas Gutes. "Mit wieder knapperen Mitteln wird die Verschwendung zurückgehen."

Diese Projekte rügt der Steuerzahler-Bund:

Teures Konzept: Die Kieler Ratsversammlung lässt sich ein Konzept für gendergerechte Spreche in der Verwaltung 50.000 Euro kosten. Dazu gehören neben einem Leitfaden auch Fortbildungen und Workshops. "Leitfäden und Handreichungen für Behörden dafür gibt es bereits, so zum Beispiel von der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel", merkt der Steuerzahlerbund an.

Kostenexplosion: Für 540 Millionen Euro sollte bis 2020 in Brunsbüttel eine neue Schleusenkammer für den Nord-Ostsee-Kanal entstehen. Vor 2024 können Schiffe diese auf dem Weg in die künstliche Wasserstraße jedoch nicht nutzen. Der Bau dauert nicht nur vier Jahre länger als geplant, er kostet mittlerweile auch mindestens 830 Millionen Euro. Den Verband sorgten neben politischen Fehlentscheidungen "vor allem die Beispiele von exorbitanten Kostensteigerungen und Bauzeitverlängerungen", sagte Altmann.

Amtliche Werbung: Rund 1,5 Millionen Halter von älteren Dieselautos informierte das Kraftfahrt-Bundesamt in Flensburg Ende 2018 mit einem Schreiben über Umtauschaktionen ausgewählter Autohersteller. Die Autofahrer sollten sich für weitergehende Fragen direkt an BMW, Daimler und VW wenden, deren Kontaktdaten standen im Briefkopf. Altmann sah darin nicht nur eine "absurde Aufforderung", Umtauschprämien anzunehmen: "Das Schreiben war auch eine Einmischung in wirtschaftliche Belange."

Öko-Zertifikat: Die Detailpläne für das neue Rathaus in Elmshorn (Kreis Pinneberg) und konkrete Kostenschätzungen stehen zwar noch aus. Beschlossen hat die Kommunalpolitik aber bereits, dass der Neubau nach den Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen eine Gold-Zertifizierung erhalten soll. Für Gebühren und Auditorenleistung fallen laut Verband rund 72.000 Euro an. Dabei seien die Kriterien für nachhaltiges Bauen bekannt und könnten auch ohne Zertifizierung erfüllt werden.

Teure Eisenbahn: Die 1981 stillgelegte, 26 Kilometer lange Bahnstrecke von Kiel zum Schönberger Strand soll reaktiviert werden. Zunächst waren dafür 30 Millionen Euro eingeplant. Mittlerweile geht die Landesregierung von 50 Millionen Euro aus. Das Verkehrsministerium erwartet etwa 2200 Fahrgäste täglich auf der Strecke Kiel-Oppendorf und bis Schönberg mehr als 1100 pro Tag. Der Bund der Steuerzahler fordert, das Geld besser in den Busverkehr zu stecken. Der halte nicht nur vor der Haustür, sondern steuere im Gegensatz zur Bahn in Richtung Kiel auch große Schulen und Arbeitgeber an.