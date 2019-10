Albersdorf/Uelzen. In Schleswig-Holstein hat die Zuckerrübenernte begonnen. Rund zehn Prozent der süßen Ackerfrucht wurde bereits aus dem Boden geholt, wie Frank Jeche vom Rübenbüro Schleswig-Holstein in Albersdorf (Kreis Dithmarschen) sagte. Die Ernte wird im Nordzucker-Werk im niedersächsischen Uelzen verarbeitet. Die Rübenbauern erwarten in diesem Jahr eine überdurchschnittliche Ernte mit durchschnittlichen Zuckergehalten. Die aktuell niedrigen Erzeugerpreise würden zum Teil durch die Mengen wieder ausgeglichen, meinte Jeche.