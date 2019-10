Eidersperrwerk. Autofahrer und Schifffahrt müssen sich bis Mitte November am Eidersperrwerk auf Behinderungen einstellen. Deich und Schleuse müssen instandgesetzt und modernisiert werden, wie Marcel Thies vom Wasser- und Schifffahrtsamt Tönning am Montag sagte. Die Tunneldurchfahrt des Sperrwerks ist in den kommenden sieben Wochen lediglich für Fahrradfahrer möglich.

Wer mit dem Auto an der Westküste unterwegs ist, muss den Umweg über die Eiderbrücke bei Tönning (Bundesstraße 5) in Kauf nehmen. Schiffe werden nur in Ausnahmefällen geschleust. Zunächst hatte der NDR darüber beichtet.

Nach rund 40 Betriebsjahren müssen die Antriebe der Klappbrücke und der Schleusentore ausgetauscht werden. Gleichzeitig wird der sogenannte Asphaltdeich direkt am Sperrwerk modernisiert. Laut Planungen sollen die Arbeiten am 15. November beendet sein.