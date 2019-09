Lübeck. Die Nordkirche macht künftig keinen Unterschied mehr zwischen Segnung und Trauung. Gleichgeschlechtliche Paare werden künftig auch getraut, beschloss die Synode der Evangelisch-lutherischen Kirche in Norddeutschland am Freitagabend. Die Segnung von schwulen und lesbischen Paaren ist in der Nordkirche bereits seit 2016 möglich. In der Praxis hätten Pastoren und Gemeindemitglieder ohnehin nicht zwischen Segnung und Trauung unterschieden, sagte der Vorsitzende des Vorbereitungsausschusses, Sieghard Wilm. Insofern seien unterschiedliche Begriffe inkonsequent.

Der NDR zitierte Wilm mit den Worten: "Der Begriff Segnung wurde immer häufiger als minderwertiger empfunden als eine Trauung." Mit dem Wort Trauung werde eine "Gleichberechtigung und die Aufhebung der Diskriminierung" erreicht. Mit deutlicher Mehrheit gestrichen wurde außerdem laut NDR ein Abschnitt, der es Pastoren ermöglichen sollte, eine Trauung gleichgeschlechtlicher Paare aus Gewissensgründen abzulehnen.

Nordkirche unterstützt Fridays-for-Future-Bewegung

Die 156 Kirchenparlamentarier hatten sich am Freitag intensiv mit der Frage beschäftigt, wie die Kirche Menschen in verschiedenen Familien- und Lebensformen unterstützen kann. Am Sonnabend wählten die Synodalen die Mitglieder eines Ausschusses "Junge Menschen im Blick". Er soll dafür sorgen, junge Menschen bei Kirchengesetzen, Verordnungen und anderen Entscheidungen, die sie betreffen, stärker als bisher einzubeziehen.

Mit einer Klima-Andacht hatten die Mitglieder der Nordkirchensynode am Freitag bei ihrer Tagung in Lübeck-Travemünde ihre Unterstützung für die Bewegung Fridays for Future bekundet. Um 11.55 Uhr hatten die 156 Synodalen ihre Diskussion in den Arbeitsgruppen unterbrochen und fünf Minuten lang innegehalten, wie ein Kirchensprecher sagte.

Am Sonnabend ging die am Donnerstag eröffnete Synode zu Ende.