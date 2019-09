Neumünster. Ein sechsjähriges Mädchen ist am Samstagabend in Neumünster beim Spielen unter einen anfahrenden Wagen geraten und leicht verletzt worden. Eine 53 Jahre alte Autofahrerin habe von einer Grundstückseinfahrt aus auf eine Straße fahren wollen und dabei das heranlaufende Kind übersehen, teilte ein Polizeisprecher am Sonntag mit.

Die Sechsjährige habe stoppen wollen und sei dabei hingefallen und unter das Auto geraten. Das Mädchen erlitt laut Polizei leichte Schürfwunden und Prellungen.