Flensburg. Die Feuerwehr hat am Sonnabend eine Python in der Nähe des Flensburger Krankenhauses eingefangen. Nach Angaben der Polizei meldete sich in den frühen Morgenstunden ein Anrufer, der die Würgeschlange nahe einer Bushaltestelle am Stadtpark entdeckt hatte.

Der Feuerwehr gelang es, das mindestens einen Meter lange Tier einzufangen und in ein Tierheim zu bringen, wie ein Sprecher mitteilte. Das "Flensburger Tagblatt" berichtete, dass es sich bei der Schlange um eine Königspython handelt. Woher die das Reptil stammt ist noch unklar.