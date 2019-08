Wacken. Das Wacken-Festival 2020 ist ausverkauft. 21 Stunden nach Start des Vorverkaufs für das nächste Jahr waren alle 75.000 Karten vergriffen, wie der Veranstalter am Montagabend auf der Festival-Website mitteilte. Der Verkauf war online am Sonntag um Mitternacht gestartet.

Das dreitägige Spektakel gilt als eines der größten Heavy-Metal-Festivals der Welt und findet im kommenden Jahr vom 30. Juli bis zum 1. August statt. Lediglich offizielle Reisepartner des W:O:A hätten noch Kontingente zur Verfügung, hieß es.

Metal-Fans in Wacken Foto: picture alliance/Axel Heimken/dpa

Tausende Musikfans vor der Bühne. Das Gelände des Wacken Open Air ist so groß wie etwa 300 Fußballfelder. Foto: imago images / Eibner

Metal-Fans feiern vor der Bühne. Foto: imago images / Future Image

Dieser Metal-Fan genießt das Bad in der Menge. Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services

Ouch Theara, Sänger der kambodschanischen Band Doch Chkae, beim Wacken Open Air. Foto: Axel Heimken / dpa



Ein Festival-Besucher mit einer Botschaft.

Dunkle Wolken über Wacken Foto: dpa

Die Geigerin der Band Reliquiae auf der Bühne. Foto: imago images / Future Image

Ice.T auf dem Wacken Open Air Foto: imago images / Eibner

Über dem Festivalgelände ziehen dunkle Wolken auf. Foto: Marcelo Hernandez



Besucher haben in einem Zelt Schutz vor dem Regen gefunden. Foto: dpa

Drei Metalfans in bester (Bier-) Laune. Foto: Marcelo Hernandez

Spaß beim Crowd-Surfen - Fans feiern vor der Bühne Foto: Marcelo Hernandez

Es geht auch soft: Yogastunde auf dem Festivalgelände. Foto: dpa

Vor einer Hauptbühne feiern die Massen. Foto: dpa



Mexikanische Fans posieren maskiert für die Fotografen. Foto: dpa

Alec Völkel (l) und Sascha Vollmer von der Band "The Bosshoss". Foto: dpa

Bei Temperaturen um 30 Grad ist ein Fan mit einem Schaffell auf dem Gelände unterwegs. Foto: dpa

Joacim Cans, Sänger der schwedischen Band "Hammerfall" auf der Bühne. Foto: dpa

Vor den großen Bühnen wird es eng. Foto: dpa



Der Schwedisch-tschechische Lead-Sänger Joakim "Jocke" Broden der Band "Sabaton". Foto: Reuters

Einige Besucher sind auch im Kilt angereist und feiern ausgelassen. Foto: dpa

Ein Fan liegt neben einer Bühne mit dem Schild mit der Aufschrift "Zugabe" auf dem Schoß. Foto: dpa

Ein Metal-Fan iäuft in einem gelben Gummianzug und mit Gasmaske über den Campingplatz. Foto: Reuters

Ein Besucher beim Crowd-Surfen über das Publikum. Foto: dpa



Besucher strömen durch die Eingänge des Festivals auf das Veranstaltungsgelände. Foto: dpa

Einkauf in dem neu auf dem Veranstaltungsgelände errichteten Supermarkt. Foto: dpa

Ein junger Mann wird von Sanitätskräften versorgt. Foto: dpa

Die Bildkombo zeigt kuriose Kopfbedeckungen. Foto: dpa

Eine Besucherin prüft an einem Stand der Bundeswehr ihre Kraft und Kondition. Foto: dpa



Jubel beim Auftritt der Feuerwehrkapelle Wacken. Foto: dpa

Lasst Blumen sprechen ... oder so ähnlich: Besucher des Wacken Open Air verlassen den von München aus gestarteteten "Metal Train". Foto: Axel Heimken / dpa

800 Fans spuckte der Sonderzug am Mittwochmorgen in Itzehoe aus. Foto: Axel Heimken / dpa

Koffer, Zelt, Hut – alles dabei. Foto: Axel Heimken / dpa

Leichte Bekleidung hilft gegen die Hitze. Foto: Axel Heimken / dpa



Der Metal-Gruß, die "Pommes-Gabel". Foto: Axel Heimken / dpa

Metal kennt kein Alter. Foto: Axel Heimken / dpa

Auch Ursula Wiebers (83, l-r), Ilse Schaefer (92) und Waltraud Fischer (95) beherrschen den Metal-Gruß. Foto: Axel Heimken / dpa

Die Seniorinnen und Senioren aus dem Altenheim "Haus am Park" in Heide besuchen das nach Veranstalterangaben größte Heavy-Metal-Festival der Welt. Foto: Axel Heimken / dpa

Nicht ohne meinen Hai. Foto: Dirk Jacobs/EIBNER-Pressefoto



Das Vermummungsverbot spielt in Wacken eher eine untergeordnete Rolle. Foto: Dirk Jacobs/EIBNER-Pressefoto

Energy-Drinks zur Stärkung. Foto: Dirk Jacobs/EIBNER-Pressefoto

Liebe, Mann, Liebe. Foto: Dirk Jacobs/EIBNER-Pressefoto

Und nochmal die "Pommes-Gabel". Foto: Dirk Jacobs/EIBNER-Pressefoto

Die ersten kühlen sich schon ab. Foto: Axel Heimken / dpa



Im Laufe des Festivals dürfte das Wasser aber auch von oben kommen. Foto: Axel Heimken / dpa

Ingrid Carsten (78) strickt Baby-Pullis mit Wacken-Motiven. Foto: Marcelo Hernandez

Die Straßen sind voll von Menschen. Foto: Marcelo Hernandez

Fast wie Urlaub im Süden. Foto: Marcelo Hernandez

Merchandising gibts an jeder Ecke. Foto: Marcelo Hernandez



Auch für Getränke ist gesorgt. Foto: Marcelo Hernandez

Stimmung in Wacken 2019. Foto: Marcelo Hernandez



"Unser Vorverkauf für das Wacken Open Air 2020 ist erneut sensationell verlaufen, worüber wir uns riesig freuen", sagt Veranstalter Thomas Jensen. „Der großartige Erfolg unserer diesjährigen Jubiläumsausgabe und die Ankündigung der ersten Bands für das nächste Jahr hat offenbar die Fans überzeugt, dass sie uns erneut ihr Vertrauen schenken können." Beispielsweise will Metal-Gott Rob Halford sein 50. Bühnenjubiläum mit seiner Band Judas Priest auf der Bühne bei Wacken 2020 feiern.



"Es ist unser erklärtes Ziel, in jedem neuen Jahr ein noch großartigeres Festival auf die Beine zu stellen," sagt Veranstalter Holger Hübner und kündigt an: "Wir werden jede Anstrengung unternehmen, den Vorschusslorbeeren dieses schnellen Ausverkaufs gerecht zu werden.“