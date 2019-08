Rendsburg. Bei einem Verkehrsunfall in Osterstedt nahe Rendsburg sind vier Menschen schwer verletzt worden. Ein 50-jähriger Autofahrer aus Hamburg war am frühen Sonnabendmorgen mit seinem Mercedes gegen 1.30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dort stieß er frontal mit dem Opel einer 46 Jahre alten Frau aus dem Kreis Schleswig-Flensburg zusammen.

Beide Autos überschlugen sich und blieben im Straßengraben liegen. Die beiden Fahrer sowie die zwei 17 und 19 Jahre alten Beifahrerinnen der Frau kamen schwer verletzt ins Krankenhaus. die Kreisstraße 38 blieb für zwei Stunden gesperrt.